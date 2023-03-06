الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خامنئي يطالب بـ"عقوبات شديدة" لمرتكبي عمليات تسميم تطال تلميذات في إيران

أخبار دولية
2023-03-06 | 09:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خامنئي يطالب بـ&quot;عقوبات شديدة&quot; لمرتكبي عمليات تسميم تطال تلميذات في إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خامنئي يطالب بـ"عقوبات شديدة" لمرتكبي عمليات تسميم تطال تلميذات في إيران

خامنئي يطالب بـ"عقوبات شديدة" لمرتكبي عمليات تسميم تطال تلميذات في إيران

طالب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الإثنين بـ"عقوبات شديدة" بحق الأشخاص الذين سيثبت تورطهم بسلسلة حوادث تسميم بالغاز طالت تلميذات إيرانيات خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، وتثير غضباً في البلاد. 
      
وقال خامنئي في أول تعليق له على القضية "يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة"، و"لن يكون هناك عفو عن هؤلاء الناس".
      
وأضاف خامنئي متحدثاً لوسائل إعلام في طهران "على السلطات أن تتابع بجدية القضية... إذا ثبت التسمّم... فإنها جريمة كبيرة لا تغتفر".
      
وتم الإبلاغ عن تسمّم مئات التلميذات بالغاز في 52 مركز تعليمي في إيران منذ نهاية تشرين الثاني، بحسب تقرير رسمي.
      
وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي الاثنين أن مرتكبي عمليات التسميم هذه، سيدانون بنشر "الفساد في الأرض" وهي أبرز التهم التي يُعاقب عليها القضاء الإيراني بالإعدام. 
      
وأعلنت الحكومة فتح تحقيق في أسباب التسمّم، الذي أدى إلى نقل عشرات الفتيات إلى مستشفيات في محافظات عدة، عانين من مشكلات في الجهاز التنفسي ودوار وصداع. ولم يعلن حتى الآن توقيف أي شخص.
      
وأثارت القضية الغامضة قلق أهالي التلميذات مطالبين السلطات بإيجاد الفاعلين.
      
وطالب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الجمعة وزارتي الداخلية والاستخبارات بـ"إفشال مؤامرة العدو الهادفة الى بث الخوف واليأس بين السكان". ولم يشر إلى هوية هذا "العدو". 
      
واعتقلت السلطات الاثنين الصحافي علي بورطباطبائي، الذي تابع حالات التسمّم في مدينة قم المقدسة لصالح موقع "قم نيوز". وشهدت المدينة أولى حالات التسميم في البلاد في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب صحيفة "شرق" الإيرانية.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

خامنئي

عقوبات

عمليات تسميم

تلميذات

إيران

LBCI التالي
سبعة مفقودين قرب جزر متنازع عليها بين اليابان والصين
تونس تعلن عن إجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-26

تسميم تلميذات في إيران في محاولة لإغلاق مدارس الفتيات

LBCI
أخبار دولية
2023-02-21

عقوبات إيرانية على أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-20

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزيرين إيرانيين

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-20

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزيرين إيرانيين على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:53

روسيا تعلن إحباط مخطط لاغتيال رجل أعمال دبرته الاستخبارات الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
10:45

إيران تعرب عن استعدادها لتبادل سجناء مع بلجيكا

LBCI
آخر الأخبار
10:29

الأمم المتحدة تقول إن وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما زال "كارثيا"

LBCI
أخبار دولية
10:29

كييف تعلن أنها استكملت الشروط لبدء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:07

قرار لوزير الدفاع: صلاحية منح تراخيص حمل الأسلحة تنحصر بوزارة الدفاع

LBCI
أخبار لبنان
11:15

تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري

LBCI
أخبار دولية
2023-03-04

عطل معلوماتي يحدث بلبلة في مطاري رواسي وأورلي في باريس

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-28

تفاصيل جديدة بشأن قضيّة خطف الشيخ أحمد الرفاعي وقتله (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:26

ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات دبلوماسية ووزارية وأمنية وعمالية

LBCI
أخبار لبنان
06:35

وقفة امام قصر العدل في بيروت لمجموعة نون وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:29

وقفة للأساتذة المتعاقدين في محيط وزارة التربية للتذكير بمطالبهم

LBCI
أخبار لبنان
05:51

الأبيض: للحصولِ على رقم صحي للتسجل في نظام meditrack... وخط ساخن للمرضى

LBCI
أخبار لبنان
05:12

إقفال سوبرماركت في عين الدلب بالشمع الأحمر وتوقيف مديره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

في الجزء الثالث من سلسلة الرسمي بدو جرأة.. وسواس دمج الطلاب السوريين في دوام اللبنانيين، هل يحصل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تخبّط في المدارس الرسمية بين العودة واللاعودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

فوارق كبيرة بأسعارِ الادوية بين صيدليةٍ وأخرى... فَمَن يراقب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:15

تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري

LBCI
خبر كاذب
12:29

خبر عن أصوات غريبة مصدرها الصخور... ما صحة قرب وقوع زلزال في منطقة حرار؟

LBCI
أخبار لبنان
10:04

نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟

LBCI
أخبار لبنان
03:05

الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط: سنبدأ باستيفاء أتعابنا مباشرةً من المرضى ابتداءً من 2023/3/15

LBCI
أمن وقضاء
07:18

حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران

LBCI
منوعات
04:33

نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

عائلة الضحية منى الحمصي تنظم مسيرة لإحقاقِ الحق وإنزال عقوبة الاعدام بالجاني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة