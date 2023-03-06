بايدن يرحّب بإعلان سيول لتعويض مواطنيها من ضحايا العمل القسري في اليابان

رحّبت الولايات المتحدة بالخطط التي أعلنتها كوريا الجنوبية لتعويض مواطنيها من ضحايا العمل القسري خلال الحرب في اليابان فيما أشاد الرئيس جو بايدن الاثنين بالاتفاق ووصفه بأنه "اختراق تاريخي" بين حليفين أميركيين.



وتعدّ كوريا الجنوبية واليابان حليفتين أساسيتين للولايات المتحدة في إطار الأمن الإقليمي، وفي مواجهة كوريا الشمالية. لكن العلاقات الثنائية بينهما تشهد توتّرا منذ فترة طويلة بسبب الاحتلال الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945.



وكتب بايدن على تويتر: "اثنان من أقرب حلفائنا، اليابان وكوريا، توصلا إلى اختراق تاريخي".



وأضاف: "الولايات المتحدة تقف بجانب شعبَي البلدين فيما نتحرك معا نحو مستقبل أكثر أمانا وازدهارا".