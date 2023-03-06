كييف تعلن أنها استكملت الشروط لبدء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي

رئيس الوزراء: أوكرانيا أوفت الآن بجميع توصيات الاتحاد الأوروبي السبع

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال تعيين مدير جديد للمكتب الوطني لمكافحة الفساد، مؤكدا أن كييف نفذت بذلك الإصلاحات السبعة التي طالب بها الاتحاد الأوروبي بهدف بدء التفاوض على العضوية.



قال شميغال في بيان: "أوفت أوكرانيا الآن بجميع توصيات الاتحاد الأوروبي السبع... وهذا يوضح عزمنا على المضي قدما في مفاوضات الانضمام في وقت مبكر مثل هذا العام".



والمدير الجديد للمكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس (40 عاما)، هو محام مغمور كان حتى تاريخ تعيينه يرأس وكالة حكومية تُعنى بالهندسة المعمارية وتخطيط المدن.



قال فيتالي شابونين، الناشط الأوكراني النافذ في مجال مكافحة الفساد في منشور على فيسبوك إن كريفونوس "لا يملك أي خبرة" في التحقيق في الفساد وأنه مرتبط بالرئاسة.



ومنحت بروكسل كييف وضع المرشح للانضمام الى الاتحاد الأوروبي في حزيران 2022، بعد أربعة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



ومع ذلك، اشترط الاتحاد الأوروبي للحفاظ على هذا الوضع تجاوز سبع مراحل، بينها تعزيز سيادة القانون ومواصلة الإصلاحات القضائية ومكافحة الفساد وتطبيق "قانون مكافحة الأوليغارشية".



والخطوة التالية على الطريق الطويل والصعب نحو الانضمام إلى الاتحاد هي الشروع في مفاوضات الانضمام، وهو قرار يجب أن تتخذه الدول الأعضاء بالإجماع بعد اقتراح من المفوضية.



وتكرر السلطات الأوكرانية رغبتها بدء مفاوضات الانضمام هذا العام، لكن من المرجح أن تستغرق العملية سنوات.