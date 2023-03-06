المعارضة التركية تختار مرشحا مشتركا لمواجهة اردوغان في الانتخابات الرئاسية

المعارضة التركية تختار مرشحا مشتركا لمواجهة اردوغان في الانتخابات الرئاسية



اختار تحالف من ستة أحزاب معارضة تركية بارزة كمال كليتشدار أوغلو ليواجه الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات المقررة في 14 أيار.



وقال زعيم حزب السعادة تمل كاراملا أوغلو أمام حشد خارج مقر حزبه في أنقرة حيث اجتمع قادة الأحزاب الستة الاثنين، إن "كمال كيليتشدار أوغلو هو مرشحنا الرئاسي".