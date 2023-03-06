تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف الشرطة الباكستانية الأحد

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف الأحد آلية تابعة للشرطة في باكستان وأسفر عن مقتل تسعة شرطيين وجرح 16 آخرين.وجاء في بيان للتنظيم أوردته وكالته الدعائية "أعماق" أن العناصر قتلوا في "هجوم استشهادي نفّذه أحد مقاتلي الدولة الإسلامية في باكستان".