الرئيس الصيني يندّد بحملة غربية تقودها واشنطن "لتطويق" بلاده

الرئيس الصيني: دول غربية بقيادة الولايات المتّحدة نفّذت سياسة احتواء وتطويق وقمع ضدّ الصين

ندّد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال جلسة برلمانية في بكين بحملة غربية تقودها الولايات المتّحدة لـ"تطويق" بلاده و"احتوائها وقمعها"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام حكومية مساء الإثنين.



وقال شي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إنّ "دولاً غربية، بقيادة الولايات المتّحدة، نفّذت سياسة احتواء وتطويق وقمع ضدّ الصين، الأمر الذي أدّى إلى تحدّيات غير مسبوقة لتنمية بلادنا".