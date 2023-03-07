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واشنطن تكرّم الأربعاء المرأة الإيرانية على شجاعتها في قيادة الاحتجاجات
أخبار دولية
2023-03-07 | 00:02
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واشنطن تكرّم الأربعاء المرأة الإيرانية على شجاعتها في قيادة الاحتجاجات
أعلنت واشنطن أنّ الحفل السنوي لتوزيع "الجائزة الدولية للنساء الشجاعات" الذي سيقام في البيت الأبيض الأربعاء سيتخلّله تكريم للمرأة الإيرانية التي قادت حركة الاحتجاجات الواسعة النطاق في الجمهورية الإسلامية.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، بأنّ الحفل الذي يُقام سنوياً بمناسبة "يوم المرأة العالمي" سيمنح هذا العام النساء والفتيات الإيرانيات جائزة فخرية باسم وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت التي توفيت العام الماضي.
وأشار البيان الى أنّ السيّدة الأولى جيل بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن سيوزّعان الجوائز خلال هذا الحفل.
وقالت الوزارة في بيانها: "في الأيام التي أعقبت وفاة (مهسا) أميني، خرجت نساء وفتيات إيرانيات إلى الشوارع، وبعضهن خلعن أحجبتهنّ وأحرقنها، وقصصن شعورهنّ". وأضافت أنّ "شجاعتهنّ وتحدّيهنّ ألهما آخرين، بمن فيهم رجال وفتية، على الانضمام إليهنّ بأعداد كبيرة".
ولفت البيان إلى أنّه على الرّغم من قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات، فقد "استمرّت النساء والفتيات" في احتجاجاتهنّ.
وتمنح وزارة الخارجية هذه الجوائز كلّ عام في الثامن من آذار بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وبالإضافة إلى النساء الإيرانيات، ستكرّم هذا العام عشر نساء من حول العالم على نضالهن في سبيل حقوق المرأة، من بينهنّ خصوصاً الناشطة الحقوقية الأردنية هديل عبد العزيز.
كذلك فإنّ من بين اللّواتي سيحصلن على الجائزة، الصحافية الأثيوبية الشهيرة ميازا محمد التي أسّست قناة "روها" التلفزيونية، والرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى دانييل دارلان.
أخبار دولية
واشنطن
تكريم
المرأة الإيرانية
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