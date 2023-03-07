الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البرازيل تحقّق باحتمال تلقّي بولسونارو مجوهرات من السعودية من دون التصريح عنها
أخبار دولية
2023-03-07 | 00:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
البرازيل تحقّق باحتمال تلقّي بولسونارو مجوهرات من السعودية من دون التصريح عنها
بولسونارو: يتّهمونني بهدية لم أطلبها ولم أحصل عليها
أعلنت السلطات البرازيلية أنّها فتحت تحقيقات لتحديد ما إذا كان مسؤولون في حكومة الرئيس السابق جايير بولسونارو قد أدخلوا إلى البلاد خلافاً للقانون مجوهرات قدّمتها السعودية هدية له ولزوجته.
وكانت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" كتبت الجمعة أنّ وفداً من حكومة بولسونارو حاول في تشرين الأول 2021 أن يُدخل إلى البلاد مجوهرات بقيمة 3.2 مليون دولار من دون أن يصرّح عنها للجمارك لكنّ محاولة التهريب هذه فشلت.
وأفادت بأنّ عناصر الجمارك عثروا على هذه المجوهرات داخل حقيبة موظف حكومي أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ هذه المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس السابق.
ونقلت الصحيفة عن بنيتو ألبوكيركي الذي كان وزيراً للمناجم والطاقة في حكومة بولسونارو قوله إنّ مجموعة ثانية من المجوهرات تضمّ خصوصاً ساعة وقلم حبر من ماركة شوبارد السويسرية الفاخرة، أُدخلت إلى البرازيل من دون أن تعلم الجمارك بأمرها.
وردّاً على هذه المعلومات، قالت مديرية الضرائب في بيان الإثنين إنّها ستتّخذ "كلّ الإجراءات" اللازمة إذا ما تأكّدت صحّة هذه الوقائع.
وأوضحت مديرية الضرائب في بيانها، أنّ "عدم التصريح وعدم دفع الرسوم" المترتّبة على إدخال مثل هذه المجوهرات والمقتنيات الثمينة "يشكّلان انتهاكاً لقانون الجمارك".
بدورها، أعلنت الشرطة الفدرالية في ولاية ساو باولو الإثنين أنّها وبناءً على طلب وزير العدل فلافيو دينو فتحت تحقيقاً بشبهة "استيراد غير قانوني" لمجوهرات.
وكان بولسونارو نفى السبت أن يكون قد قام بأيّ عمل "غير قانوني".
وقال الرئيس السابق اليميني المتطرّف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن برازيل" الإخبارية: "إنّهم يتّهمونني بهدية لم أطلبها ولم أحصل عليها".
وينصّ القانون البرازيلي على أنّه إذا دخل أيّ راكب البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها عن ألف دولار، يتعيّن عليه التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقّة عليها.
بالمقابل، يمكن إدخال أيّ سلعة، بغضّ النظر عن قيمتها، من دون دفع أيّ رسم عليها، بشرط أن يتمّ التصريح عنها على أنّها هدية رسمية للدولة. لكن في هذه الحالة، تصبح ملكية المجوهرات للدولة ولا يمكن لبولسونارو وزوجته أن يحصلا عليها بعد انتهاء الولاية.
أخبار دولية
البرازيل
بولسونارو
مجوهرات
السعودية
التالي
اليونيسف تقرع ناقوس الخطر بسبب ارتفاع معدّلات سوء التغذية بين الحوامل والمرضعات
واشنطن تكرّم الأربعاء المرأة الإيرانية على شجاعتها في قيادة الاحتجاجات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-03-05
بولسونارو ينفي إرتكابه أي عمل "غير قانوني" في قضية مجوهرات قدمتها السعودية
أخبار دولية
2023-03-05
بولسونارو ينفي إرتكابه أي عمل "غير قانوني" في قضية مجوهرات قدمتها السعودية
0
أخبار دولية
2023-01-14
المحكمة العليا البرازيلية تُدرج بولسونارو في تحقيقها المتعلق بأعمال الشغب
أخبار دولية
2023-01-14
المحكمة العليا البرازيلية تُدرج بولسونارو في تحقيقها المتعلق بأعمال الشغب
0
أخبار دولية
2023-01-09
اعتقال 150 من أنصار بولسونارو بعد اقتحام مقار السلطات في البرازيل
أخبار دولية
2023-01-09
اعتقال 150 من أنصار بولسونارو بعد اقتحام مقار السلطات في البرازيل
0
أخبار دولية
2023-01-09
بايدن: أعمال العنف التي ارتكبها مؤيّدون لبولسونارو في البرازيل "شائنة"
أخبار دولية
2023-01-09
بايدن: أعمال العنف التي ارتكبها مؤيّدون لبولسونارو في البرازيل "شائنة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:35
كندا تباشر تحقيقات في التدخلات الصينية في انتخاباتها
أخبار دولية
03:35
كندا تباشر تحقيقات في التدخلات الصينية في انتخاباتها
0
أخبار دولية
02:49
وزير الدفاع الأميركي في بغداد
أخبار دولية
02:49
وزير الدفاع الأميركي في بغداد
0
أخبار دولية
02:44
رئيس سريلانكا: الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها للجزيرة
أخبار دولية
02:44
رئيس سريلانكا: الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها للجزيرة
0
أخبار دولية
02:14
فشل عملية إطلاق صاروخ ياباني من الجيل الجديد "اتش 3"
أخبار دولية
02:14
فشل عملية إطلاق صاروخ ياباني من الجيل الجديد "اتش 3"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:42
زلزال بقوة ست درجات يضرب جنوب الفيليبين
أخبار دولية
01:42
زلزال بقوة ست درجات يضرب جنوب الفيليبين
0
اقتصاد
2023-03-03
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
2023-03-03
إنخفاض في أسعار المحروقات
0
آخر الأخبار
2023-03-05
اسعد درغام لـ"الأحد مع ماريو": الفريق الشيعي يملك حق الفيتو ويمكن الاتيان برئيس عبر احراجه باتفاق مسيحي اي برئيس يتفق عليه المسيحيون
آخر الأخبار
2023-03-05
اسعد درغام لـ"الأحد مع ماريو": الفريق الشيعي يملك حق الفيتو ويمكن الاتيان برئيس عبر احراجه باتفاق مسيحي اي برئيس يتفق عليه المسيحيون
0
أخبار دولية
07:30
السعودية تودع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي
أخبار دولية
07:30
السعودية تودع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:47
البخاري في بكركي... ماذا في تفاصيل اللقاء؟
أخبار لبنان
03:47
البخاري في بكركي... ماذا في تفاصيل اللقاء؟
0
أخبار لبنان
13:52
مصرف لبنان سيواصل التدخل في سوق الدولار عبر صيرفة
أخبار لبنان
13:52
مصرف لبنان سيواصل التدخل في سوق الدولار عبر صيرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ماذا تعني تغريدة البخاري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ماذا تعني تغريدة البخاري؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إيجابية في ملف الدواء: وزارة الصحة توسّع العمل في نظام التتبّع لتأمين الدواء لمستحقيه.. وهذا ما عليكم فعله
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إيجابية في ملف الدواء: وزارة الصحة توسّع العمل في نظام التتبّع لتأمين الدواء لمستحقيه.. وهذا ما عليكم فعله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مرضى غسيل الكلى يفضّلون الموت على الذلّ!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مرضى غسيل الكلى يفضّلون الموت على الذلّ!
0
آخر الأخبار
13:33
لبنان يحجز تذكرته الى الالعاب الاولمبية في الجودو
آخر الأخبار
13:33
لبنان يحجز تذكرته الى الالعاب الاولمبية في الجودو
0
آخر الأخبار
13:32
وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في المنطقة.. تهدئة أو حرب؟
آخر الأخبار
13:32
وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في المنطقة.. تهدئة أو حرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:15
تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
أخبار لبنان
11:15
تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
2
أخبار لبنان
10:04
نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً
أخبار لبنان
10:04
نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً
3
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ماذا تعني تغريدة البخاري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ماذا تعني تغريدة البخاري؟
4
أمن وقضاء
07:18
حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران
أمن وقضاء
07:18
حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران
5
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا
6
اقتصاد
03:14
تسعيرة جديدة للمحروقات...
اقتصاد
03:14
تسعيرة جديدة للمحروقات...
7
أخبار لبنان
06:34
عن الفجوة في خِراج بلدة برقا البقاعية: الظاهرة طبيعية
أخبار لبنان
06:34
عن الفجوة في خِراج بلدة برقا البقاعية: الظاهرة طبيعية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store