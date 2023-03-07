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واشنطن تطالب منتجي النفط بمن فيهم أوبك بزيادة الإنتاج

أخبار دولية
2023-03-07 | 00:30
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واشنطن تطالب منتجي النفط بمن فيهم أوبك بزيادة الإنتاج
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واشنطن تطالب منتجي النفط بمن فيهم أوبك بزيادة الإنتاج

مسؤول أميركي: مع تعافي اقتصادات العالم من جائحة كوفيد-19 سيزداد استهلاك النفط لذلك نودّ أن نرى العرض يلبّي الطلب

دعا مسؤول أميركي كبير في مقابلة مع وكالة فرانس برس الإثنين منتجي النفط، بمن فيهم منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، إلى زيادة الكميات المعروضة من الخام في الأسواق.
    
وعلى هامش مؤتمر "سيراويك" للطاقة في هيوستن، قال خوسيه فرنانديز، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والطاقة، إنّه "مع تعافي اقتصادات العالم" من جائحة كوفيد-19 "سيزداد استهلاك (النفط) لذلك، نودّ أن نرى العرض يلبّي الطلب".
      
وأضاف: "نرغب بمزيد من الإنتاج" النفطي في العالم، بما في ذلك من جانب أوبك بلاس، التحالف المكوّن من منظمة أوبك وعشرة شركاء نفطيين لها.
      
وفي أوائل تشرين الأول، قرّرت أوبك بلاس خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يومياً، في مستوى لم تغيّره منذ ذلك الحين. 
      
وفي 2020، خلال جائحة كوفيد-19 انهار الطلب على النفط إلى 90,98 مليون برميل يومياً، قبل أن يرتفع إلى 97,01 مليون برميل يومياً في 2021 ثم إلى 99,55 مليون برميل يومياً في 2022.
      
وسعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، النفط المرجعي الأميركي، يقلّ اليوم بنسبة الثلث تقريباً عمّا كان عليه قبل عام، أي في الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، لكنّه يزيد بأكثر من 40% عمّا كان عليه في الفترة نفسها من 2019، وبما يقرب من 30% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2018.
     
وبين مطلع أيلول 2021 ومطلع كانون الثاني 2023، سحبت إدارة الرئيس جو بايدن من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي ما يقرب من 250 مليون برميل وعرضتها للبيع في السوق للحدّ من ارتفاع أسعار الذهب الأسود. 
     
والعام الماضي لم ينفكّ الرئيس الأميركي يطالب أوبك بلاس بزيادة إنتاجها النفطي، لكنّ طلبه لم يلق آذاناً ضاغية لدى التحالف.
      
وتتوقّع أوبك أن ينمو الطلب على النفط هذا العام بمقدار 2.32 مليون برميل يومياً بالمقارنة مع العام الماضي.
 

أخبار دولية

واشنطن

النفط

أوبك

الإنتاج

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