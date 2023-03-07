العثور على أكثر من 340 مهاجراً غير نظامي في مقطورة شاحنة في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية الإثنين أنّها عثرت في شرق البلاد على مقطورة شاحنة بداخلها 343 مهاجراً غير نظامي، بينهم 103 قاصرين غير مصحوبين بذويهم.



وكشف المعهد الوطني للهجرة في بيان، أنّ المهاجرين يتحدّرون من غواتيلاما وهندوراس والسلفادور والإكوادور، وبينهم بعض العائلات، لكن بينهم أيضاً "103 قاصرين غير مصحوبين، معظمهم من غواتيمالا".



وعثرت السلطات على المقطورة ليل الأحد-الإثنين على طريق في ولاية فيراكروز، وكان سائق الشاحنة متوارياً.



وأشارت الى أنّ المهاجرين "كانوا يرتدون أساور ملوّنة كوسيلة تعريف عنهم".



وفي العادة يوزّع المهرّبون هذه الأساور على المهاجرين أثناء تهريبهم إلى الحدود مع الولايات المتّحدة.



وفي بيانه، لفت المعهد الى أنّ المقطورة جهّزت بمراوح ونظام تهوئة وأُخضعت لتعديل بحيث أصبحت تتألّف من طابقين وذلك لكي تتّسع لمزيد من الأشخاص.



وتعدّ الشاحنات واحدة من أخطر الوسائل التي يستخدمها مهرّبو البشر الذين ينقلون المهاجرين غير النظاميين عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة.



وفي حزيران الماضي، لقي أكثر من 50 مهاجراً حتفهم بعد أن تُركوا في مقطورة شاحنة وسط حرّ شديد في مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.



وفي كانون الأول 2021، قضى 56 مهاجراً كانوا متّجهين إلى الولايات المتحدة من أميركا الوسطى، وأصيب عشرات آخرون بجروح، بعدما انقلبت الشاحنة التي كانت تقلّهم في جنوب المكسيك.