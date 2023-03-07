مطار حلب الدولي خارج الخدمة إثر قصف إسرائيلي

مطار حلب تعرض لضربة إسرائيلية ألحقت أضرارا مادية فيه

تعرض مطار حلب في شمال سوريا فجر اليوم، لضربة إسرائيلية ألحقت أَضرارا مادية فيه أدت إلى خروجه عن الخدمة وفق ما أفاد مصدر رسمي، في أول استهداف للمطار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي".



وتحدث المصدر عن أضرار مادية في المطار أخرجته عن الخدمة من دون الإشارة إلى إصابات بشرية.



ويستخدم مطار حلب الدولي كوجهة رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى البلاد بعد زلزال السادس من شباط.



وهبط في مطار حلب أكثر من ثمانين طائرة مساعدات خلال الشهر الماضي، وفق ما أفاد مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل وكالة فرانس برس.



وقال خليل: "لم يعد هناك إمكانية لاستقبال أي طائرة مساعدات جديدة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت فيه".