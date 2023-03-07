الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مطار حلب الدولي خارج الخدمة إثر قصف إسرائيلي

أخبار دولية
2023-03-07 | 00:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مطار حلب الدولي خارج الخدمة إثر قصف إسرائيلي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
مطار حلب الدولي خارج الخدمة إثر قصف إسرائيلي

مطار حلب تعرض لضربة إسرائيلية ألحقت أضرارا مادية فيه

تعرض مطار حلب في شمال سوريا فجر اليوم، لضربة إسرائيلية ألحقت أَضرارا مادية فيه أدت إلى خروجه عن الخدمة وفق ما أفاد مصدر رسمي، في أول استهداف للمطار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة.
     
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي".
      
وتحدث المصدر عن أضرار مادية في المطار أخرجته عن الخدمة من دون الإشارة إلى إصابات بشرية.
     
ويستخدم مطار حلب الدولي كوجهة رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى البلاد بعد زلزال السادس من شباط.
      
وهبط في مطار حلب أكثر من ثمانين طائرة مساعدات خلال الشهر الماضي، وفق ما أفاد مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل وكالة فرانس برس.
      
وقال خليل: "لم يعد هناك إمكانية لاستقبال أي طائرة مساعدات جديدة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت فيه".

أخبار دولية

مطار

حلب

قصف إسرائيلي

LBCI التالي
ستة جنود بيروفيون يقضون غرقا خلال فرارهم من متظاهرين
العثور على أكثر من 340 مهاجراً غير نظامي في مقطورة شاحنة في المكسيك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-14

طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب... وفتح معابر اضافية بين انقرة ودمشق

LBCI
أخبار دولية
2023-02-11

مدير منظمة الصحة العالمية وصل إلى مطار حلب الدولي

LBCI
أخبار دولية
2023-02-11

وصول مدير منظمة الصحة العالمية الى مطار حلب الدولي

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-11

وصول مدير منظمة الصحة العالمية الى مطار حلب الدولي في شمال سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:35

كندا تباشر تحقيقات في التدخلات الصينية في انتخاباتها

LBCI
أخبار دولية
02:49

وزير الدفاع الأميركي في بغداد

LBCI
أخبار دولية
02:44

رئيس سريلانكا: الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها للجزيرة

LBCI
أخبار دولية
02:14

فشل عملية إطلاق صاروخ ياباني من الجيل الجديد "اتش 3"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:27

التعليم الرسمي: عودة بسمنة وعودة بزيت

LBCI
أمن وقضاء
07:18

حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

ماذا تعني تغريدة البخاري؟

LBCI
أخبار دولية
2023-02-05

وزير الدفاع الأوكراني: "تردّد" الدول الغربية في تسليم أوكرانيا مقاتلات "سيكلف المزيد من الأرواح"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:47

البخاري في بكركي... ماذا في تفاصيل اللقاء؟

LBCI
أخبار لبنان
13:52

مصرف لبنان سيواصل التدخل في سوق الدولار عبر صيرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

ماذا تعني تغريدة البخاري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إيجابية في ملف الدواء: وزارة الصحة توسّع العمل في نظام التتبّع لتأمين الدواء لمستحقيه.. وهذا ما عليكم فعله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مرضى غسيل الكلى يفضّلون الموت على الذلّ!

LBCI
آخر الأخبار
13:33

لبنان يحجز تذكرته الى الالعاب الاولمبية في الجودو

LBCI
آخر الأخبار
13:32

وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في المنطقة.. تهدئة أو حرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:15

تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري

LBCI
أخبار لبنان
10:04

نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

ماذا تعني تغريدة البخاري؟

LBCI
أمن وقضاء
07:18

حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا

LBCI
اقتصاد
03:14

تسعيرة جديدة للمحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:34

عن الفجوة في خِراج بلدة برقا البقاعية: الظاهرة طبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة