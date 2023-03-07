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ستة جنود بيروفيون يقضون غرقا خلال فرارهم من متظاهرين
أخبار دولية
2023-03-07 | 00:52
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ستة جنود بيروفيون يقضون غرقا خلال فرارهم من متظاهرين
لقي ستّة عسكريين حتفهم غرقاً في نهر في جنوب البيرو أثناء محاولتهم الفرار من متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا يهدّدونهم، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ العسكريين الستّة غرقوا الأحد في المياه الجليدية وتمّ العثور على جثثهم الإثنين، مشيرة إلى أنّ الحادث وقع في منطقة بونو في نهر إلاف، أحد روافد بحيرة تيتيكاكا عند الحدود مع بوليفيا.
وكانت حصيلة أولى أفادت بغرق عسكري واحد وفقدان رفاقه الخمسة، لكنّ فرق البحث ما لبثت أن عثرت على البقية.
وكتبت الوزارة في تغريدة على تويتر: "مع العثور على جثة العريف كارلوس كويسبي مونتاليكو انتهت عملية البحث التي انطلقت في أعقاب هذه الأحداث المؤسفة".
وأضافت: "المجد والخلود لعريفنا الشجاع ورفاقه الخمسة".
وبحسب الجنرال جوني ليون، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، فإنّ وحدة عسكرية تعرّضت لهجوم من قبل "السكّان".
ووفقاً للجيش فقد حاول أفراد هذه الوحدة الفرار من متظاهرين كانوا يطالبون باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي التي خلفت الرئيس بيدرو كاستيلو في كانون الأول بعدما عزله البرلمان.
وقال أحد العسكريين الذين نجح في عبور النهر وكتبت له النجاة خلافاً لرفاقه الستّة "لقد عبرنا النهر (...) لأنه لم يكن لدينا سبيل آخر للفرار".
وأضاف في تسجيل فيديو بثّته الوزارة وبدا فيه ملتحفاً ببطانية "لقد حاصرَنا 800 إلى 900 شخص وبدأوا برشقنا بالحجارة (...) كانوا ينعتوننا بالفاسدين والقتلة".
وأوضح أنّ أفراد الوحدة حاولوا صنع سلسلة بشرية لكنّ "التيار جرفنا وبدأ البعض يغرق".
ويطالب المحتجّون باستقالة بولوارتي وحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هذا العام.
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