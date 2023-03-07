زلزال بقوة ست درجات يضرب جنوب الفيليبين

ضرب زلزال قوته ست درجات جنوب الفيليبين، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الاميركية، فيما حذّرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وأضرار محتملة.



ووقع الزلزال قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (06,00 ت غ) في مقاطعة دافاو دي أورو الجبلية في جزيرة مينداناو.