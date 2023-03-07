وزير الدفاع الأميركي في بغداد

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى بغداد الثلاثاء في زيارة غير معلنة، على ما جاء في حسابه الرسمي في تويتر، تهدف إلى "إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة والعراق.



وكتب أوستن في تغريدة: "هبطنا في بغداد"، واضاف: "أنا هنا لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق فيما نمضي قدماً نحو عراقٍ أكثر أمناً واستقراراً وسيادةً"، في حين تأتي الزيارة قبيل الذكرى العشرين للغزو الأميركي للعراق في 20 آذار 2003 والذي أسقط نظام صدام حسين.