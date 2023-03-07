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كندا تباشر تحقيقات في التدخلات الصينية في انتخاباتها

أخبار دولية
2023-03-07 | 03:35
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كندا تباشر تحقيقات في التدخلات الصينية في انتخاباتها
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كندا تباشر تحقيقات في التدخلات الصينية في انتخاباتها

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجموعة اجراءات تشمل تعيين مقرر خاص مستقل للنظر في مزاعم بشأن حصول تدخل صيني في آخر عمليتي انتخاب فدراليتين. 
     
وستكون مهمة هذا المقرر الذي سيعين في الأيام المقبلة "صياغة توصيات خاصة حول حماية ديمقراطيتنا" على ما أوضح ترودو، كاشفا أنه كلف أيضا لجنتين التحقيق حول حصول تدخل أجنبي. 
     
ويأتي هذا الاعلان فيما تطالب أحزاب المعارضة بتحقيق عام مستقل حول هذه المسألة منذ أيام عدة. 
     
وستكون إحدى أولى مهام المقرر الخاص تقديم النصح للحكومة حول الخطوات المقبلة الواجب اتباعها بما يشمل احتمال فتح تحقيق رسمي.
      
وقال ترودو: "سواء كان تحقيقا أو مراجعة قضائية، فإننا سنلتزم بتوصياتهم"، واصفا محاولة التدخل بأنها "مثيرة للقلق" و"خطرة".
      
وكلف رئيس الوزراء اللجنة البرلمانية للأمن القومي والاستخبارات بدء تحقيق متخصص جديد في التدخل الأجنبي في الانتخابات.
     
وكانت اللجنة قدمت تقريرا حول الموضوع العام 2019 داعية الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد.
      
من جانب آخر، طلب من الهيئة المكلفة الاشراف على أجهزة الاستخبارات الكندية للنظر في الطريقة التي تعاملت بها هيئات الأمن القومي في كندا مع تهديد التدخل خلال الانتخابات الأولى.
      
وقال ترودو: "أي هجوم أو محاولة هجوم على ديمقراطيتنا غير مقبول"، مؤكدا أن "الحكومة الصينية وأنظمة أخرى مثل ايران وروسيا حاولت التدخل ليس فقط في ديمقراطيتنا إنما في بلادنا بشكل عام". 
     
وأشار الى أن "هذه المشكلة ليست جديدة". 
     
وفي الأسابيع الماضية، نشرت سلسلة مقالات في وسائل الإعلام الكندية تستند الى تسريبات مصدرها أجهزة استخبارات، بالتفاصيل محاولات مفترضة من بكين للتدخل في آخر عمليتي انتخاب على المستوى الفدرالي. 
     
ويتعلق الأمر خصوصا بتمويل سري أو ضلوع في حملة بعض المرشحين خلال الانتخابات الفدرالية لعامي 2019 و2021.
      
ونددت السلطات الصينية بهذه المزاعم "بشدة" ووصفتها بأنها "تشهير".
      
وفي الأسبوع الماضي، أقر تقرير مستقل بحصول محاولات تدخل لكنها لم تؤثر على نتيجة الانتخابات.  
     
وأعلنت الشرطة الفدرالية الاثنين أنها فتحت تحقيقا في كيفية تسرب هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام الكندية.

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