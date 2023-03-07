قيمة الأضرار المباشرة الناجمة عن الزلزال في تركيا "تتجاوز 100 مليار دولار"

تجاوزت الأضرار المادية التي سببها الزلزال الذي ضرب تركيا 100 مليار دولار، بحسب تقدير للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة التركية.



وبعد شهر من الزلزال الذي أودى بحياة حوالى 46 ألف شخص على الجانب التركي "من الواضح أن الأضرار المادية ستصل إلى أكثر من 100 مليار دولار" وفق ما أعلنت لويزا فينتون رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا في مؤتمر عبر الفيديو من غازي عنتاب خلال إحاطة منتظمة للأمم المتحدة في جنيف.