وزير الدفاع الروسي: السيطرة على باخموت "أساسية" لمزيد من الهجمات الروسية في أوكرانيا

سيرغي شويغو: السيطرة على باخموت ستسمح بهجمات إضافية في عمق خطوط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن السيطرة على مدينة باخموت الصناعية في شرق أوكرانيا أساسية لشن مزيد من الهجمات الروسية في منطقة دونيتسك.



وقال شويغو خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين نقله التلفزيون: "تشكل المدينة مركزا دفاعيا مهما للقوات الأوكرانية في منطقة دونباس. السيطرة عليها ستسمح بهجمات إضافية في عمق خطوط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية".