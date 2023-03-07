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السوداني يستقبل وزير الدفاع الأميركي: حريصون على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية
أخبار دولية
2023-03-07 | 05:29
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السوداني يستقبل وزير الدفاع الأميركي: حريصون على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية
استعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم، مع وزير الدفاع الأميركي السيد لويد أوستن والوفد المرافق له، التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الارهاب، وملاحقة عصابات داعش الإرهابية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوطيدها، على مختلف المستويات والصعد.
وأشار السوداني الى نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند الى المصالح المشتركة واحترام السيادة، مؤكدا أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها، واشار الى دور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة.
وأكد وزير الدفاع الأميركي من جانبه التزام بلاده بدعم استقرار العراق، والتطلع الى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية شراكاتهما في مختلف المجالات.
أخبار دولية
السوداني
وزير الدفاع الاميركي
العراق
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