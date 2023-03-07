الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وهيئات في ست دول بشأن العنف ضد المرأة

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تسعة أفراد وثلاث هيئات مسؤولة عن عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة في ست دول هي أفغانستان وروسيا وجنوب السودان وبورما وإيران وسوريا، على ما أفادت مصادر دبلوماسية.



وبموجب العقوبات، سيخضع هؤلاء الأفراد بمن فيهم وزيران من حركة طالبان ومسؤولون في الشرطة والجيش الروسي، لتجميد أصول وحظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وفق وثيقة اطلعت عيها وكالة فرانس برس. ويأتي هذا الإعلان عشية اليوم العالمي للمرأة.