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أمير قطر يعين رئيسا جديدا لمجلس الوزراء

أخبار دولية
2023-03-07 | 05:52
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أمير قطر يعين رئيسا جديدا لمجلس الوزراء
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أمير قطر يعين رئيسا جديدا لمجلس الوزراء

أمير قطر يعين رئيسا جديدا لمجلس الوزراء

أعلن أمير قطر تعيين وزير الخارجية في منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية جديد في خطوة قال مراقبون إنها تمثل تغييرا للحرس القديم في الدولة الخليجية الثرية.
     
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير "قبل استقالة" الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. 
     
وعين وزير الخارجية الشيخ  محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيسا لمجلس الوزراء، وأدى اليمين القانونية أمام أمير البلاد، بحسب الوكالة.
     
وبموجب الأمر الأميري الصادر الثلاثاء سيحتفظ الشيخ محمد بمنصب وزير الخارجية.
      
وعين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي شغل منصب قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر العام الماضي، في منصب وزير الداخلية.
      
وكان الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني عين في منصبه في كانون الثاني 2020.
      
وأكد مراقب دبلوماسي اشترط عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع أن الشيخ خليفة "كان آخر رابط حقيقي في الحكومة بالأمير الأب".
     
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأمير البالغ من العمر 42 عاما تسلّم مقاليد الحكم من والده عن عمر 33 عاما فقط في سنة 2013 بعدما تم إعداده لسنوات لقيادة البلاد.

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