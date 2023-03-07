لويد أوستن: القوات الأميركية يمكن أن تبقى في العراق بناء على طلب حكومة بغداد

لويد أوستن: القوات الأميركية يمكن أن تبقى في العراق بناء على طلب حكومة بغداد



اعلن وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن الذي وصل الى بغداد في زيارة غير معلنة الثلاثاء ان القوات الأميركية التي تعمل ضمن التحالف الدولي ضد الجهاديين مستعدة للبقاء في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية.



وقال الوزير للصحافيين بعد لقائه رئيس حكومة العراق إن "القوات الأمريكية مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية. هذه القوات غير قتالية وتعمل على تقديم المشورة والدعم في الحرب ضد الارهاب التي يقودها العراق، وهذه مهمة حاسمة ونحن فخورون بدعم شركائنا العراقيين".