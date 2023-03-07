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توقيفات في إيران على خلفية عمليات تسميم في المدارس

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أولى عمليات التوقيف المرتبطة بحالات التسميم التي تطال مئات التلميذات منذ ثلاثة أشهر.



وقال ماجد مير أحمدي نائب وزير الداخلية للتلفزيون الرسمي: "أوقف العديد من الأشخاص في خمس محافظات والأجهزة تواصل تحقيقاتها".

