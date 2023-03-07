غوتيريش في طريقه إلى كييف للقاء زيلينسكي

غوتيريش في طريقه إلى كييف للقاء زيلينسكي

يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء والأربعاء كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ثالث زيارة له لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، وفق ما أعلن الثلاثاء الناطق باسم المسؤول الأممي.



ووصل غوتيريش الثلاثاء إلى بولندا، على أن يتجه إلى كييف حيث سيلتقي الأربعاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبحث في إستمرار تطبيق إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما قال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان.