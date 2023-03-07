روسيا تسجن مدونًا معارضًا بتهمة نشر معلومات "كاذبة" حول الجيش

روسيا تسجن مدونًا معارضًا بتهمة نشر معلومات "كاذبة" حول الجيش

حكمت محكمة في موسكو الثلاثاء على مؤسس قناة معارضة على تلغرام بالسجن لنحو تسع سنوات بتهمة نشر معلومات "كاذبة" عن الجيش، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الروسية.



وأنشأ دميتري إيفانوف، وهو طالب سابق في الرياضيات وعلم التحكم الآلي يبلغ 23 عامًا في جامعة موسكو الحكومية، قناة تنتقد الحكومة على تلغرام.



وبحسب ما ورد، نشر إيفانوف منشورات تنتقد ما يطلق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية روسية خاصة في أوكرانيا.



وهذا الحكم هو الأحدث في سلسلة من الأحكام الصادرة بموجب قانون يقول منتقدوه إنه مصمم لتجريم معارضة التدخل الروسي.



ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن المكتب الإعلامي للمحكمة قوله إن "محكمة في موسكو دانت إيفانوف وحكمت عليه بالسجن ثماني سنوات وستة أشهر".



وكان المدعون طلبوا حكمًا بالسجن تسع سنوات.