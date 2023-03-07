خمسة جرحى فلسطينيين على الأقل بالرصاص في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

خمسة جرحى فلسطينيين على الأقل بالرصاص في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر بالرصاص في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.



وقالت الوزارة إن "محمد وائل غزاوي (26 عامًا) إستشهد إثر إصابته برصاص الإحتلال الحي في الصدر في جنين".



وقبلها، أعلنت الوزارة عن إصابة خمسة فلسطينيين، أحدهم إصابته خطيرة في الصدر ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي.



وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوات الأمن تعمل حاليًا في مخيم جنين"، من دون مزيد من التفاصيل.