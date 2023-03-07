مقتل 15 شخصاً بانفجار في مبنى للشركات في بنغلادش

انفجار في مبنى للشركات في بنغلادش.. ومقتل 15 شخصاً



قتل 15 شخصاً على الأقل وأصيب حوالى 100 آخرون الثلاثاء في العاصمة البنغلادشية دكا، جراء انفجار في مبنى يضم مكاتب شركات، وفق ما أفادت مصادر طبية.



وطال الانفجار الطابقين الرابع والخامس في مبنى من سبعة طوابق في حي غولستان التجاري المكتظ قبل الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي بقليل، (11,00 بتوقيت غرينتش).



وقال مدير مستشفى كلية الطب في دكا نظم الإسلام لوكالة فرانس برس إن "15 شخصاً على الأقل قتلوا بينهم امرأتان". وأضاف أنّ أكثر من 100 شخص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب إصابات في الرأس أو كسور.



وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء عدم اندلاع حريق في المبنى، في حين توجه أكثر من 150 من عناصر الإطفاء إلى مكان الانفجار للمساعدة في عمليات الإنقاذ.



وقال رجل يرتدي قميصاً ملطخاً بالدماء إنه أصيب في الانفجار الذي حطم نوافذ وألحق أضراراً بجدار المبنى.



وأوضح: "كان هناك أشخاص على الأرض. تمكنت من الخروج من نافذة".



لم يعلن التوصل إلى تحديد سبب الانفجار بعد، لكن الحرائق والانفجارات القاتلة شائعة في بنغلادش حيث لا تت غالبا غالبًا ما لا تُحترم إجراءات السلامة.



وأسفر انفجار آخر في مصنع للأكسجين بالقرب من مدينة تشيتاغونغ الساحلية في جنوب البلاد عن مقتل ثلاثة أشخاص السبت.

