بايدن يستقبل نظيره الكوري الجنوبي في 26 نيسان في زيارة دولة لواشنطن

بايدن يستقبل نظيره الكوري الجنوبي..



يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الكوري الجنوبي يون سوك-يول في 26 نيسان في البيت الأبيض في زيارة دولة، على ما أعلنت الثلاثاء الناطقة باسمه كارين جان-بيار.



وتتزامن زيارة الدولة الثانية هذه منذ انتخاب بايدن رئيسًا - بعدما كانت الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - مع الذكرى السبعين للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتأتي الزيارة لتأكيد الالتزام "الراسخ" لواشنطن تجاه سيول، بحسب بيان.



وقالت جان-بيار إن هذا التحالف "ضروري لتقدم السلام والاستقرار والازدهار في دولتينا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم بأسره".



وتأتي الدعوة الأميركية في سياق توتر متصاعد في شبه الجزيرة الكورية حيث قامت بيونغ يانغ بمضاعفة تجارب الصواريخ والتحذيرات في الأشهر الأخيرة.



أعلنت سيول وواشنطن من جهتهما عن مناورات عسكرية مشتركة من 13 إلى 23 آذار. وتعتبر بيونغ يانغ هذه التدريبات بمثابة تدريبات على غزو أراضيها أو الإطاحة بنظامها.