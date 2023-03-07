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أوكرانيا تناشد الدعم لإيصال الحبوب إلى افريقيا

أخبار دولية
2023-03-07 | 16:28
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أوكرانيا تناشد الدعم لإيصال الحبوب إلى افريقيا
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أوكرانيا تناشد الدعم لإيصال الحبوب إلى افريقيا

أوكرانيا: بذل جهود دولية لإبقاء ممرات الشحن البحري مفتوحة في البحر الاسود

دعت أوكرانيا الثلاثاء إلى بذل جهود دولية لإبقاء ممرات الشحن البحري مفتوحة في البحر الاسود والتي تستخدم لنقل ملايين الاطنان من القمح للدول الإفريقية.
 
وقال مبعوث اوكراني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا الذي يعقد في قطر إنه تم شحن 2,7 مليون طن من القمح منذ إطلاق مبادرة خاصة في تشرين الثاني الماضي.
 
وأكد مبعوث أوكرانيا الخاص للشرق الاوسط وافريقيا مكسيم صبح أن بلاده تخطط لإرسال ما لا يقل عن 60 سفينة إلى "الدول الأكثر تأثرا بالجفاف والجوع في إفريقيا وآسيا".
 
وبحسب صبح فإن الدول الأفقر في العالم واجهت "العبء الأكبر" من تداعيات الغزو الروسي لاوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي.
 
ويعد البلدان من أكبر المصدرين العالميين للقمح.
 
ومن المقرر ان ينتهي الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الاوكرانية هذا الشهر.
 
ومبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، من اتفاقية أبرمت في 22 أيار وساعدت في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب. ثم جُددت في منتصف تشرين الثاني لأربعة أشهر تنتهي في 18 آذار.
 
أتاحت الاتفاقية تصدير نحو 20 مليون طن من الحبوب بعد أن منع الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022 خروج السفن من الموانئ الأوكرانية إذ أبدت موسكو قلقها حيال الأنشطة البحرية الأوكرانية.
     
وبموجب الاتفاقية، حصلت روسيا بدورها على وعد بالسماح لها بتصدير الأسمدة على الرغم من العقوبات الغربية. وتصر موسكو على أن هذا الشق من الاتفاقية لم يطبق. 
     
ودعا المبعوث الاوكراني اعضاء الامم المتحدة إلى "توحيد الجهود لضمان استمرار عمل ممر الحبوب عبر البحر الاسود".
 
وأضاف: "الحرب فاقمت أزمة الغذاء في جميع أنحاء العالم".
 
وبحسب صبح فإن روسيا "المحت" بأنها مستعدة لفرض حصار جديد.

أخبار دولية

أوكرانيا

الدعم

الحبوب

افريقيا

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