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1,28 مليون متظاهر احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد في فرنسا
أخبار دولية
2023-03-07 | 17:10
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1,28 مليون متظاهر احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد في فرنسا
تظاهرة احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد في فرنسا
تظاهر 1,28 مليون شخص الثلاثاء في اليوم السادس من التعبئة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، بحسب وزارة الداخلية و 3,5 مليون وفقًا للاتحاد العمالي العام (CGT) أي أكثر من العدد القياسي المسجل في 31 كانون الثاني.
وكانت السلطات قد أحصت في 31 كانون الثاني في ذروة التعبئة ضد هذا الإصلاح، 1,27 مليون متظاهر والنقابات 2,5 مليون.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف.
يراهن الرئيس ايمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الاجراء البارز في ولايته الثانية ما يدل على الرغبة التي عبر عنها في الاصلاح لكنها اليوم تعكس استياء قسم من الفرنسيين منه.
وفرنسا هي إحدى الدول الاوروبية التي يعد فيها سن التقاعد بين الادنى.
أخبار دولية
تظاهرة
قانون التقاعد
فرنسا
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