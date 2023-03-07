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مقتل شخصين وإصابة 16 بجروح في حادث تصادم قطار في دلتا النيل بمصر
أخبار دولية
2023-03-07 | 17:12
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مقتل شخصين وإصابة 16 بجروح في حادث تصادم قطار في دلتا النيل بمصر
حادث تصادم قطار في دلتا النيل بمصر.. ووقوع قتلى وجرحى
قتل شخصان وأصيب 16 آخرون بجروح في خروج قطار عن سكته وتصادمه بحاجز الحماية في محافظة القليوبية بدلتا النيل، على ما أعلنت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان أولي "إن الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا"، مؤكدة إسعاف ستة مصابين.
ثم أصدرت لاحقا بيانا جديدا أكدت فيه "ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب إلى حالتي وفاة، واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين".
ومن جهتها أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان أنه أثناء دخول قطار ركاب رقم 557 بمحطة قليوب بالقليوبية "تجاوز السائق السيمافور (إحدى وسائل الاشارات) المغلق واستمر بالمسير، ما أدى إلى دخول القطار الى السكة المنتهية بتصادم الحماية".
وأضافت: "نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان".
كما قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بحسب بيان رسمي، "تشكيل فريق للتحقيقِ في واقعة اصطدامِ قطار قليوب".
وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأسوية بسبب حال الفوضى التي تعمّ الطرقات وتقادم العربات وسوء حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيّدة ومراقبة كافية.
وعادة ما تنسب حوادث القطارات لأخطاء فردية أو مشاكل تتعلّق بالبنى التحتية والصيانة.
وفي نيسان 2021، قرّر وزير النقل المصري اللواء كامل الوزير إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادثي قطارات في أقل من شهر أوقعا أكثر من 40 قتيلا.
وأكثر الحوادث حصداً للأرواح في مصر سُجلت عام 2002 عندما لقي 361 شخصاً حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم في جنوب العاصمة.
أخبار دولية
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