صدامات على هامش تظاهرة حاشدة في جورجيا احتجاجا على قانون "العملاء الأجانب"

صدامات على هامش تظاهرة حاشدة في جورجيا..

استخدمت الشرطة الجورجية الثلاثاء الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة بعد أن نزل آلاف المحتجين إلى الشارع في العاصمة تبليسي رفضا لقانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل.



وأظهر بث تلفزيوني أحد المتظاهرين المعارضين لمشروع القانون الذي يعتبرونه أداة لترهيب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وهو يلقي قنبلة مولوتوف باتجاه عناصر من شرطة مكافحة الشغب.