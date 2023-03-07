الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

باريس "قلقة للغاية" إزاء تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

أخبار دولية
2023-03-07 | 17:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
باريس &quot;قلقة للغاية&quot; إزاء تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
باريس "قلقة للغاية" إزاء تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

كولونا: باريس "قلقة للغاية" إزاء تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

أكّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال جلسة استجواب أمام الجمعية الوطنية مساء الثلاثاء أنّ باريس "قلقة للغاية" إزاء تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.
 
ومنذ بداية العام يشهد النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي عنفا متصاعدا. والثلاثاء أسفرت عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة عن مقتل ستة فلسطينيين بينهم متّهم بقتل إسرائيليَّين في هجوم نُفّذ مؤخّراً.
     
ولم تجب وزيرة الخارجية الفرنسية بشكل مباشر على أسئلة نواب استجوبوها حول إمكان فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، لكنّها ذّكرت بأنّ فرنسا دانت مؤخراً "العنف" الذي يرتكبه مستوطنون إسرائيليون بحقّ مدنيين فلسطينيين.
 
وقالت كولونا: "نحن قلقون للغاية إزاء ما يحصل على الأرض" في إسرائيل والأراضي الفلطسينية، محذّرة من أنّ الأوضاع تشهد "تدهوراً مستمرّاً".
 
وشدّدت الوزيرة على أنّ "العنف يولّد العنف"، مشيرة إلى أنّ فرنسا دعت الطرفين إلى تغيير سلوكياتهم.
     
ولفتت كولونا إلى "التناقض" الكبير بين أعمال العنف اليومية والمتزايدة و"ما كان يفترض أن تحقّقه اتفاقات أبراهام من وعود"، في إشارة إلى اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية.
 
واعتبرت أنّ هذه الاتفاقات وعلى الرغم من أنها "غير كافية" تبقى "مفيدة لأنّها قادرة على خفض منسوب التوتر".
 
وجدّدت كولونا التأكيد على الموقف الفرنسي الداعي للعودة إلى "أفق سياسي يصبّ في صالح حلّ الدولتين" من أجل إرساء "سلام عادل ومستدام" للإسرائيليين والفلسطينيين.
 
وكانت الوزيرة الفرنسية أصدرت الأسبوع الماضي مع نظرائها في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن "قلقهم البالغ من استمرار أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وَحِدَّتها".
 

أخبار دولية

كولونا

باريس

العنف

اسرائيل

فلسطين

LBCI التالي
لويد أوستن: القوات الأميركية يمكن أن تبقى في العراق بناء على طلب حكومة بغداد
أمير قطر يعين رئيسا جديدا لمجلس الوزراء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:39

الأمم المتحدة "قلقة" من أعمال العنف في الضفة الغربية بعد يوم من عملية عسكرية اسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
2023-02-26

الفلسطينيون والإسرائيليون يتعهدون في الأردن "خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف"

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-26

أ.ف.ب: الفلسطينيون والإسرائيليون يتعهدون في الأردن "خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف"

LBCI
أخبار دولية
2023-02-24

وفاة فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:27

وزير الدفاع الأميركي يلتقي السيسي في زيارة للقاهرة

LBCI
أخبار دولية
09:41

غوتيريش يشدد في كييف على "الأهمية البالغة" لتمديد اتفاق الحبوب

LBCI
أخبار دولية
07:59

سبعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
07:25

ستولتنبرغ يطلق تحذيرا يتعلّق بمدينة باخموت الأوكرانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:49

اتصال هاتفي بين ماكرون وبايدن... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-06

تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري

LBCI
خبر عاجل
2023-02-25

شعبة المعلومات تلقي القبض على خاطفي الشيخ أحمد الرفاعي الذين اعترفوا بقتله والعمل جار لتحديد مكان جثته

LBCI
فنّ
04:25

صحّة نجم "باب الحارة" هاني شاهين تثير قلق محبّيه... ونقابة الفنانين السوريين توضح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:42

عبد اللهيان وصل الى تركيا..فماذا في جعبته؟

LBCI
أخبار لبنان
06:41

قضايا بيروتية على طاولة نواب بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:39

لمناسبة اليوم العالمي للمرأة...مسابقة ambassador for a day

LBCI
أخبار لبنان
04:05

العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الأوركسترا العربية الوطنية تكرّم الفنان وليد توفيق في Dearborn الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

منتجات نسائية أغلى سعراً من منتجات الرجال .. فما الأسباب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ماذا يفعل وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في العراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مريم ورنا إبتكرتا أجمل التصاميم من النفايات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف يمكن تفادي زحمة مطار بيروت؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
08:34

تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الحماسة على صيرفة هذه المرة ضعيفة... ما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الجنرال رمى قنابله السياسية في كل الإتجاهات... فهل فتح معركته الرئاسية؟

LBCI
حال الطقس
00:13

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
فنّ
04:21

سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"

LBCI
أخبار لبنان
05:33

اجتماع ضمّ ميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش: الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون

LBCI
صحف اليوم
23:36

أسرار الصحف 08-03-2023

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة