فون دير لايين: لن نقبل أبداً بأن تهّدد روسيا أمننا

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في خطاب أمام البرلمان الكندي في أوتاوا الثلاثاء من أنّ الاتّحاد الأوروبي لن يقبل أبداً بأن تهدّد روسيا أمنه.





وقالت فون دير لايين "لن نقبل أبداً أن ترسل قوة عسكرية لديها أحلام إمبراطورية دبّاباتها إلى ما وراء الحدود الدولية".





وأضافت أنّ دول الاتّحاد الـ27 "لن تقبل أبداً بهذا التهديد لأمن أوروبا ولأسس مجتمعنا الدولي".