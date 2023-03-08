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الإعصار فريدي يخلّف ثمانية قتلى في ثاني مرور له في مدغشقر
أخبار دولية
2023-03-08 | 01:03
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الإعصار فريدي يخلّف ثمانية قتلى في ثاني مرور له في مدغشقر
أعلنت السلطات في مدغشقر الثلاثاء أنّ الإعصار فريدي خلّف في ثاني مرور له في البلاد ثمانية قتلى قبل أن تشتدّ قوّته ويتوجّه نحو الموزمبيق.
وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة فإنّ فريدي، الذي تَشكّل قبالة شمال غرب أستراليا في أوائل شباط المنصرم، على وشك أن يصبح أطول إعصار مداري مسجّل في التاريخ.
وفي مدغشقر أعلنت الحكومة أنّ المرور الثاني للإعصار فوق الجزيرة أدّى لتضرّر أكثر من 40 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 ألف شخص.
أخبار دولية
الإعصار
مدغشقر
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