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واشنطن تعلن مساعدات إضافية للروهينغا بـ26 مليون دولار

أخبار دولية
2023-03-08 | 01:06
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واشنطن تعلن مساعدات إضافية للروهينغا بـ26 مليون دولار
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واشنطن تعلن مساعدات إضافية للروهينغا بـ26 مليون دولار

أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء، مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 26 مليون دولار للاجئين الروهينغا في بنغلادش ومناطق أخرى مجاورة.
      
ويعيش حوالي مليون لاجئ من هذه الأقلية البورمية المسلمة في أوضاع مزرية في مخيّمات ببنغلادش.
      
ولجأ كثر من هؤلاء إلى بنغلادش المجاورة هرباً من حملة قمع قادها الجيش البورمي في 2017. 
     
وتسبّبت هذه الحملة العسكرية بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
      
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنّ "هذا التمويل الجديد يتيح لشركائنا في العمل الإنساني مواصلة توفير مساعدة منقذة للحياة لمجتمعات متضرّرة على جانبي الحدود بين بورما وبنغلادش".
     
وأوضح أنّ المبلغ المعلن عنه يرفع إلى 2,1 مليار دولار القيمة الإجمالية للمساعدات التي توفّرها الولايات المتحدة للروهينغا منذ آب 2017.
     
والثلاثاء، أعلنت الأمم المتّحدة أنّها تحتاج إلى 876 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للروهينغا في بنغلادش، بعدما أدّى تضاؤل الهبات إلى تقليص حصصهم الغذائية.

أخبار دولية

الولايات المتّحدة

مساعدات

الروهينغا

بنغلادش

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