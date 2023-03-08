مجموعة فاغنر تعلن أنها سيطرت على "الجزء الشرقي بأكمله" من باخموت

أعلن قائد مجموعة فاغنر المسلحة الروسية اليوم، أن قواته استولت على "الجزء الشرقي بأكمله" من مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا.



وقال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي إن "وحدات فاغنر استولت على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت، كل ما يقع شرق نهر باخموتكا".