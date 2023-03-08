أربعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا

قُتل أربعة أشخاص اليوم، في ضربة بطائرة مسيّرة في شرق سوريا الخاضع لسيطرة الحكومة في منطقة تسيطر عليها فصائل موالية لإيران، على ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "قتل أربعة أشخاص وأصيب ثمانية في استهداف مسيرة قرب معمل للفصائل الموالية لإيران وبالقرب من شاحنة محملة بالسلاح".