الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غوايدو يترشح للانتخابات التمهيدية للمعارضة تمهيدا للاقتراع الرئاسي في فنزويلا
أخبار دولية
2023-03-08 | 02:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
غوايدو يترشح للانتخابات التمهيدية للمعارضة تمهيدا للاقتراع الرئاسي في فنزويلا
أعلن حزب خوان غوايدو، الذي اعترفت به المعارضة الفنزويلية وجزء من المجتمع الدولي "رئيسا موقتا" لفنزويلا من 2019 إلى 2022، ترشحه للانتخابات التمهيدية للمعارضة لمواجهة الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2024.
وقال فريدي سوبرلانو المنسق السياسي للحزب الذي أسسه ليوبولدو لوبيز المعارض اللاجئ في اسبانيا، في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "تقرر أن يكون خوان غوايدو مرشح حزب الإرادة الشعبية".
وفي وقت لاحق، كتب غوايدو في تغريدة أن دعم الحزب "مسؤولية كبيرة"، مؤكدا أنه "سيواصل جولاته في البلاد (...) حسب احتياجات وتطلعات شعبنا".
ووعدت المعارضة بتنظيم انتخابات تمهيدية في 22 تشرين الأول المقبل في ضوء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 التي لم يتحدد موعدها الدقيق بعد.
وحتى الآن، أعلن انريكي كابريليس وهو شخصية معارضة أخرى والمرشح مرتين للرئاسة، وماريا كورينا ماتشادو من الجناح الأكثر راديكالية للمعارضة، رسميا ترشحهما.
وغوايدو (39 عاما) الرئيس السابق للجمعية الوطنية أعلن نفسه في كانون الثاني 2019 "رئيسًا موقتًا" بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018.
ولم تعترف المعارضة التي قاطعت الاقتراع وجزء من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، بفوز مادورو، ودعمت مبادرة غوايدو.
وعهد إلى غوايدو مراقبة الأصول الفنزويلية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات المفروضة على الحكومة. ومع ذلك تلاشى التأييد لهذه "الرئاسة" الوهمية والمجردة من الصلاحيات بينما كان يتبين أن التجربة غير مجدية.
ووضعت المعارضة المنقسمة جدا، حدا لهذه الرئاسة في كانون الأول الماضي.
ويرى محللون أن جزءا من المعارضة رفض أن يستغل غوايدو وضعه "كرئيس" ليبدو زعيما للمعارضة.
ومثل منافسه كابريليس وعدد من الشخصيات المعارضة الأخرى، لا يتمتع غوايدو من حيث المبدأ بالأهلية بسبب صدور أحكام قضائية بحقه. لكن المعارضة تنفي باستمرار عدم أهلية مرشحيها متهمة القضاء بالخضوع لأوامر السلطة.
وتشكل أهلية شخصيات المعارضة إحدى النقاط الحاسمة في المفاوضات المستمرة منذ سنوات في المكسيك بين السلطة والمعارضة التي تريد أن يتمكن جميع المرشحين من خوض السباق.
والحوار في المكسيك متوقف منذ تشرين الثاني بانتظار الإفراج عن أموال مجمدة بسبب العقوبات الدولية ضد مادورو للتعامل مع الأزمة الإنسانية.
أخبار دولية
غوايدو
انتخابات
معارضة
فنزويلا
التالي
الأمم المتحدة: مشروع القانون البريطاني ضد الهجرة غير الشرعية يرقى إلى حدّ "إنهاء لحق اللجوء"
أربعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2022-12-30
المعارضة في فنزويلا تحلّ حكومة غوايدو الموقتة
أخبار دولية
2022-12-30
المعارضة في فنزويلا تحلّ حكومة غوايدو الموقتة
0
أخبار دولية
2023-03-06
المعارضة التركية تختار مرشحا مشتركا لمواجهة اردوغان في الانتخابات الرئاسية
أخبار دولية
2023-03-06
المعارضة التركية تختار مرشحا مشتركا لمواجهة اردوغان في الانتخابات الرئاسية
0
آخر الأخبار
2023-03-03
انشقاق تحالف المعارضة في تركيا قبل 10 أسابيع من الانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
2023-03-03
انشقاق تحالف المعارضة في تركيا قبل 10 أسابيع من الانتخابات الرئاسية
0
أخبار دولية
2023-02-16
المعارضة الفنزويلية تحدد موعدا لانتخابات تمهيدية لاختيار مرشحها لمنافسة مادورو
أخبار دولية
2023-02-16
المعارضة الفنزويلية تحدد موعدا لانتخابات تمهيدية لاختيار مرشحها لمنافسة مادورو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:27
وزير الدفاع الأميركي يلتقي السيسي في زيارة للقاهرة
أخبار دولية
10:27
وزير الدفاع الأميركي يلتقي السيسي في زيارة للقاهرة
0
أخبار دولية
09:41
غوتيريش يشدد في كييف على "الأهمية البالغة" لتمديد اتفاق الحبوب
أخبار دولية
09:41
غوتيريش يشدد في كييف على "الأهمية البالغة" لتمديد اتفاق الحبوب
0
أخبار دولية
07:59
سبعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا
أخبار دولية
07:59
سبعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا
0
أخبار دولية
07:25
ستولتنبرغ يطلق تحذيرا يتعلّق بمدينة باخموت الأوكرانية
أخبار دولية
07:25
ستولتنبرغ يطلق تحذيرا يتعلّق بمدينة باخموت الأوكرانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-03-07
زوجة بروس ويليس تتوسّل المصورين ألا يصرخوا عليه في الشارع!
فنّ
2023-03-07
زوجة بروس ويليس تتوسّل المصورين ألا يصرخوا عليه في الشارع!
0
أخبار لبنان
12:15
موفدا من الراعي... الاب بو نجم يزور باسيل
أخبار لبنان
12:15
موفدا من الراعي... الاب بو نجم يزور باسيل
0
فنّ
2022-12-29
ميريام فارس تشكر قطر والفيفا: رسالتي جمع الحضارات العربيّة بفنّي
فنّ
2022-12-29
ميريام فارس تشكر قطر والفيفا: رسالتي جمع الحضارات العربيّة بفنّي
0
آخر الأخبار
2023-03-03
خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل وتصاريح
آخر الأخبار
2023-03-03
خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل وتصاريح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:42
عبد اللهيان وصل الى تركيا..فماذا في جعبته؟
أخبار دولية
06:42
عبد اللهيان وصل الى تركيا..فماذا في جعبته؟
0
أخبار لبنان
06:41
قضايا بيروتية على طاولة نواب بيروت
أخبار لبنان
06:41
قضايا بيروتية على طاولة نواب بيروت
0
أخبار لبنان
06:39
لمناسبة اليوم العالمي للمرأة...مسابقة ambassador for a day
أخبار لبنان
06:39
لمناسبة اليوم العالمي للمرأة...مسابقة ambassador for a day
0
أخبار لبنان
04:05
العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة
أخبار لبنان
04:05
العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الأوركسترا العربية الوطنية تكرّم الفنان وليد توفيق في Dearborn الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الأوركسترا العربية الوطنية تكرّم الفنان وليد توفيق في Dearborn الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
منتجات نسائية أغلى سعراً من منتجات الرجال .. فما الأسباب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
منتجات نسائية أغلى سعراً من منتجات الرجال .. فما الأسباب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ماذا يفعل وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في العراق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ماذا يفعل وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في العراق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مريم ورنا إبتكرتا أجمل التصاميم من النفايات!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مريم ورنا إبتكرتا أجمل التصاميم من النفايات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف يمكن تفادي زحمة مطار بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف يمكن تفادي زحمة مطار بيروت؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:12
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:12
ارتفاع بأسعار المحروقات...
2
امن وقضاء
08:34
تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟
امن وقضاء
08:34
تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الحماسة على صيرفة هذه المرة ضعيفة... ما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الحماسة على صيرفة هذه المرة ضعيفة... ما السبب؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الجنرال رمى قنابله السياسية في كل الإتجاهات... فهل فتح معركته الرئاسية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الجنرال رمى قنابله السياسية في كل الإتجاهات... فهل فتح معركته الرئاسية؟
5
حال الطقس
00:13
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
00:13
إليكم حال الطقس في لبنان...
6
فنّ
04:21
سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"
فنّ
04:21
سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"
7
أخبار لبنان
05:33
اجتماع ضمّ ميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش: الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون
أخبار لبنان
05:33
اجتماع ضمّ ميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش: الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون
8
صحف اليوم
23:36
أسرار الصحف 08-03-2023
صحف اليوم
23:36
أسرار الصحف 08-03-2023
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store