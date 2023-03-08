الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غوايدو يترشح للانتخابات التمهيدية للمعارضة تمهيدا للاقتراع الرئاسي في فنزويلا

أخبار دولية
2023-03-08 | 02:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غوايدو يترشح للانتخابات التمهيدية للمعارضة تمهيدا للاقتراع الرئاسي في فنزويلا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
غوايدو يترشح للانتخابات التمهيدية للمعارضة تمهيدا للاقتراع الرئاسي في فنزويلا

أعلن حزب خوان غوايدو، الذي اعترفت به المعارضة الفنزويلية وجزء من المجتمع الدولي "رئيسا موقتا" لفنزويلا من 2019 إلى 2022، ترشحه للانتخابات التمهيدية للمعارضة لمواجهة الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2024. 
      
وقال فريدي سوبرلانو المنسق السياسي للحزب الذي أسسه ليوبولدو لوبيز المعارض اللاجئ في اسبانيا، في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "تقرر أن يكون خوان غوايدو مرشح حزب الإرادة الشعبية". 
      
وفي وقت لاحق، كتب غوايدو في تغريدة أن دعم الحزب "مسؤولية كبيرة"، مؤكدا أنه "سيواصل جولاته في البلاد (...) حسب احتياجات وتطلعات شعبنا". 
      
ووعدت المعارضة بتنظيم انتخابات تمهيدية في 22 تشرين الأول المقبل في ضوء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 التي لم يتحدد موعدها الدقيق بعد.  
     
وحتى الآن، أعلن انريكي كابريليس وهو شخصية معارضة أخرى والمرشح مرتين للرئاسة، وماريا كورينا ماتشادو من الجناح الأكثر راديكالية للمعارضة، رسميا ترشحهما.
     
وغوايدو (39 عاما) الرئيس السابق للجمعية الوطنية أعلن نفسه في كانون الثاني 2019 "رئيسًا موقتًا" بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018. 
      
ولم تعترف المعارضة التي قاطعت الاقتراع وجزء من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، بفوز مادورو، ودعمت مبادرة غوايدو.  
     
وعهد إلى غوايدو مراقبة الأصول الفنزويلية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات المفروضة على الحكومة. ومع ذلك تلاشى التأييد لهذه "الرئاسة" الوهمية والمجردة من الصلاحيات بينما كان يتبين أن التجربة غير مجدية.  
     
ووضعت المعارضة المنقسمة جدا، حدا لهذه الرئاسة في كانون الأول الماضي. 
      
ويرى محللون أن جزءا من المعارضة رفض أن يستغل غوايدو وضعه "كرئيس" ليبدو زعيما للمعارضة. 
      
ومثل منافسه كابريليس وعدد من الشخصيات المعارضة الأخرى، لا يتمتع غوايدو من حيث المبدأ بالأهلية بسبب صدور أحكام قضائية بحقه. لكن المعارضة تنفي باستمرار عدم أهلية مرشحيها متهمة القضاء بالخضوع لأوامر السلطة. 
      
وتشكل أهلية شخصيات المعارضة إحدى النقاط الحاسمة في المفاوضات المستمرة منذ سنوات في المكسيك بين السلطة والمعارضة التي تريد أن يتمكن جميع المرشحين من خوض السباق.
     
والحوار في المكسيك متوقف منذ تشرين الثاني بانتظار الإفراج عن أموال مجمدة بسبب العقوبات الدولية ضد مادورو للتعامل مع الأزمة الإنسانية. 

أخبار دولية

غوايدو

انتخابات

معارضة

فنزويلا

LBCI التالي
الأمم المتحدة: مشروع القانون البريطاني ضد الهجرة غير الشرعية يرقى إلى حدّ "إنهاء لحق اللجوء"
أربعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-30

المعارضة في فنزويلا تحلّ حكومة غوايدو الموقتة

LBCI
أخبار دولية
2023-03-06

المعارضة التركية تختار مرشحا مشتركا لمواجهة اردوغان في الانتخابات الرئاسية

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-03

انشقاق تحالف المعارضة في تركيا قبل 10 أسابيع من الانتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار دولية
2023-02-16

المعارضة الفنزويلية تحدد موعدا لانتخابات تمهيدية لاختيار مرشحها لمنافسة مادورو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:27

وزير الدفاع الأميركي يلتقي السيسي في زيارة للقاهرة

LBCI
أخبار دولية
09:41

غوتيريش يشدد في كييف على "الأهمية البالغة" لتمديد اتفاق الحبوب

LBCI
أخبار دولية
07:59

سبعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
07:25

ستولتنبرغ يطلق تحذيرا يتعلّق بمدينة باخموت الأوكرانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-03-07

زوجة بروس ويليس تتوسّل المصورين ألا يصرخوا عليه في الشارع!

LBCI
أخبار لبنان
12:15

موفدا من الراعي... الاب بو نجم يزور باسيل

LBCI
فنّ
2022-12-29

ميريام فارس تشكر قطر والفيفا: رسالتي جمع الحضارات العربيّة بفنّي

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-03

خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل وتصاريح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:42

عبد اللهيان وصل الى تركيا..فماذا في جعبته؟

LBCI
أخبار لبنان
06:41

قضايا بيروتية على طاولة نواب بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:39

لمناسبة اليوم العالمي للمرأة...مسابقة ambassador for a day

LBCI
أخبار لبنان
04:05

العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الأوركسترا العربية الوطنية تكرّم الفنان وليد توفيق في Dearborn الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

منتجات نسائية أغلى سعراً من منتجات الرجال .. فما الأسباب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ماذا يفعل وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في العراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مريم ورنا إبتكرتا أجمل التصاميم من النفايات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف يمكن تفادي زحمة مطار بيروت؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
08:34

تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الحماسة على صيرفة هذه المرة ضعيفة... ما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الجنرال رمى قنابله السياسية في كل الإتجاهات... فهل فتح معركته الرئاسية؟

LBCI
حال الطقس
00:13

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
فنّ
04:21

سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"

LBCI
أخبار لبنان
05:33

اجتماع ضمّ ميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش: الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون

LBCI
صحف اليوم
23:36

أسرار الصحف 08-03-2023

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة