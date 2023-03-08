توقيف 66 شخصا وجرح نحو خمسين شرطيا في تظاهرات جورجيا

أوقفت الشرطة الجورجية 66 شخصا خلال تظاهرات شهدتها تبيليسي الثلاثاء احتجاجا على قانون يثير جدلا ويستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية على ما اعلنت سلطات هذا البلد الواقع في منطقة القوقاز.



وفي بيان أوردته وكالة الانباء الروسية "إنترفاكس"، أوضحت وزارة الداخلية الجورجية أن "نحو 50 شرطيا" أصيبوا بجروح خلال هذه التظاهرات التي فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.