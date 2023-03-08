الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو إعدام الجندي الأوكراني

اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مقطع الفيديو، الذي يُظهر ما يبدو أنه إعدام لجندي أوكراني أسير لدى الروس يهتف "المجد لأوكرانيا"، برصاص أُطلق من رشاش كلاشنكوف "يبدو صحيحًا".



وقالت متحدثة باسم المفوضية لوكالة فرانس برس: "نحن على علم بهذا الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يظهر جنديًا أوكرانيًا عاجزًا عن القتال أعدمته على ما يبدو القوات المسلحة الروسية. بناءً على مراجعة أولية، نعتقد أن الفيديو يبدو صحيحًا".