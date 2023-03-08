حزب المعارضة الرئيسي في جورجيا يدعو إلى تظاهرات جديدة احتجاجا على قانون مثير للجدل

دعا حزب المعارضة الرئيسي في جورجيا إلى تظاهرات جديدة في العاصمة تبليسي في وقت لاحق اليوم احتجاجا على خطط للحكومة لتطبيق قانون "العملاء الأجانب" الذس يثير جدلا.



وقال نيكا ميليا من "الحركة الوطنية المتحدة" تشكيلة المعارضة التي أسسها الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي: "اعتبارا من الساعة 3,00 بعد الظهر (11,00 ت غ) سيبدأ الجورجيون بالتجمع على جادة روستافيلي وهذا سيتواصل يوميا".



كذلك، دعت منظمات من المجتمع المدني إلى تظاهرات أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم.