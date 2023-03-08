الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة "قلقة" من أعمال العنف في الضفة الغربية بعد يوم من عملية عسكرية اسرائيلية

أخبار دولية
2023-03-08 | 05:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة &quot;قلقة&quot; من أعمال العنف في الضفة الغربية بعد يوم من عملية عسكرية اسرائيلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأمم المتحدة "قلقة" من أعمال العنف في الضفة الغربية بعد يوم من عملية عسكرية اسرائيلية

العملية العسكرية أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين

حث مبعوث الامم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط تور وينيسلاند اسرائيل والفلسطينيين على تهدئة العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة غداة عملية اسرائيلية قتل خلالها ستة فلسطينيين.
 
وشدد وينيسلاند في بيان على أننا في خضم دوامة عنف يجب وقفها على الفور.
 
وتأتي دعوة مبعوث الأمم المتحدة بعد يوم من قتال عنيف خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة قتل خلالها ستة فلسطينيين أحدهم عضو في حركة حماس متهم بقتل مستوطنين إسرائيليين الشهر الماضي.
 
وصرح وينيسلاند أنه "قلق" من أعمال العنف التي قال الجيش إنها تضمنت إطلاق الجنود صواريخ محمولة على الكتف وسط نيران شرسة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.
 
وكان مجلس الامن دان في بيان في 20 شباط الماضي "كل أعمال العنف ضد المدنيين"، داعيا "جميع الأطراف إلى (...) الامتناع عن التحريض على العنف".

أخبار دولية

عملية عسكرية

الضفة الغربية

اسرئيل فلسطين

الامم المتحدة

LBCI التالي
اتصال هاتفي بين ماكرون وبايدن... وهذا ما جرى بحثه
رئيس سويسرا يرفض تصدير أسلحة إلى أوكرانيا باسم الحياد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-07

خمسة جرحى فلسطينيين على الأقل بالرصاص في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-04

هل ينجح نتنياهو بتوسيع الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية؟

LBCI
أخبار دولية
2023-03-02

مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
2023-02-27

واشنطن تعلن مقتل مواطن أميركي في أعمال العنف في الضفة الغربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:27

وزير الدفاع الأميركي يلتقي السيسي في زيارة للقاهرة

LBCI
أخبار دولية
09:41

غوتيريش يشدد في كييف على "الأهمية البالغة" لتمديد اتفاق الحبوب

LBCI
أخبار دولية
07:59

سبعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
07:25

ستولتنبرغ يطلق تحذيرا يتعلّق بمدينة باخموت الأوكرانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
12:29

فرنجية: الانتخاب الرئاسية يجب أن يتوفر فيها حضور ثلثي مجلس النواب

LBCI
امن وقضاء
2023-02-13

اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا

LBCI
أخبار دولية
04:52

الكرملين يرفض المعلومات عن الهجوم على نورد ستريم ويعتبرها محاولة "لصرف الانتباه"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:42

عبد اللهيان وصل الى تركيا..فماذا في جعبته؟

LBCI
أخبار لبنان
06:41

قضايا بيروتية على طاولة نواب بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:39

لمناسبة اليوم العالمي للمرأة...مسابقة ambassador for a day

LBCI
أخبار لبنان
04:05

العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الأوركسترا العربية الوطنية تكرّم الفنان وليد توفيق في Dearborn الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

منتجات نسائية أغلى سعراً من منتجات الرجال .. فما الأسباب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ماذا يفعل وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في العراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مريم ورنا إبتكرتا أجمل التصاميم من النفايات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف يمكن تفادي زحمة مطار بيروت؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
08:34

تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الحماسة على صيرفة هذه المرة ضعيفة... ما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الجنرال رمى قنابله السياسية في كل الإتجاهات... فهل فتح معركته الرئاسية؟

LBCI
حال الطقس
00:13

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
فنّ
04:21

سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"

LBCI
أخبار لبنان
05:33

اجتماع ضمّ ميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش: الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون

LBCI
صحف اليوم
23:36

أسرار الصحف 08-03-2023

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة