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الأمم المتحدة "قلقة" من أعمال العنف في الضفة الغربية بعد يوم من عملية عسكرية اسرائيلية
أخبار دولية
2023-03-08 | 05:39
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الأمم المتحدة "قلقة" من أعمال العنف في الضفة الغربية بعد يوم من عملية عسكرية اسرائيلية
العملية العسكرية أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين
حث مبعوث الامم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط تور وينيسلاند اسرائيل والفلسطينيين على تهدئة العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة غداة عملية اسرائيلية قتل خلالها ستة فلسطينيين.
وشدد وينيسلاند في بيان على أننا في خضم دوامة عنف يجب وقفها على الفور.
وتأتي دعوة مبعوث الأمم المتحدة بعد يوم من قتال عنيف خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة قتل خلالها ستة فلسطينيين أحدهم عضو في حركة حماس متهم بقتل مستوطنين إسرائيليين الشهر الماضي.
وصرح وينيسلاند أنه "قلق" من أعمال العنف التي قال الجيش إنها تضمنت إطلاق الجنود صواريخ محمولة على الكتف وسط نيران شرسة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.
وكان مجلس الامن دان في بيان في 20 شباط الماضي "كل أعمال العنف ضد المدنيين"، داعيا "جميع الأطراف إلى (...) الامتناع عن التحريض على العنف".
أخبار دولية
عملية عسكرية
الضفة الغربية
اسرئيل فلسطين
الامم المتحدة
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