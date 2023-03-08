المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن "قلقه العميق" حيال مشروع القانون البريطاني ضد الهجرة غير القانونية

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق" حيال مشروع القانون البريطاني ضد الهجرة غير القانونية الذي يعتزم منع المهاجرين الواصلين عبر قناة المانش من طلب اللجوء في المملكة المتحدة وطردهم "في غضون بضعة أسابيع".



وقال فولكر تورك في بيان: "يتعارض مثل هذا المنع الشامل للأشخاص من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين".