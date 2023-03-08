عبد اللهيان وصل الى تركيا..فماذا في جعبته؟

الى تركيا وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان حيث اجرى محادثات مع نظيره التركي مولود تشاويش اوغلو ومسؤولين اتراك آخرين.



الوزير الايراني جدد دعم طهران وتعاطفها مع الشعب والحكومة التركية بعد الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة من الحدود التركية السورية. مولود جاويش أوغلو اكد انه خلال اللقاء تم بحث المسائل الأمنية منها مكافحة الإرهاب والمسائل الدولية وتأثيرات حرب أوكرانيا. بدوره كشف عبد اللهيان ان أمن تركيا من أمن إيران مشدداً على ان بلاده ترحب بصيغة الحوار الرباعية التي تضم تركيا وسوريا وروسيا وإيران.