المانيا فتشت سفينة يشتبه بنقلها متفجرات استخدمت في تخريب نورد ستريم

أعلن مكتب المدعي العام الفدرالي أن قاربًا يشتبه في استخدامه في عملية تخريب خطي أنابيب الغاز تحت الماء نورد ستريم في أيلول 2022 تم تفتيشه في كانون الثاني في إطار التحقيق في ألمانيا في هذه العملية.



وأوضح مكتب المدعي العام الاتحادي في بيان أنه فتش سفينة في الفترة من 18 إلى 20 كانون الثاني 2023.



ولفت إلى أنه اشتبه بأن السفينة المعنية قد تكون استخدمت لنقل عبوات ناسفة تم استخدامها لتفجير خطي أنابيب النفط نورد ستريم 1و2 في 26 أيلول 2022 في بحر البلطيق.