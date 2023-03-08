ستولتنبرغ يطلق تحذيرا يتعلّق بمدينة باخموت الأوكرانية

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من أن مدينة باخموت في شرق أوكرانيا قد تسقط "في الأيام المقبلة" بعد أشهر من المعارك الشرسة فيها، على ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.



وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في ستوكهولم: "لا يمكننا استبعاد احتمال سقوط باخموت في الأيام المقبلة".