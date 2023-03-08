وزير الدفاع الأميركي يلتقي السيسي في زيارة للقاهرة

بحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي وصل إلى القاهرة غداة زيارته المفاجئة إلى العراق.



وبحسب بيان للرئاسة المصرية فقد شمل اللقاء بين السيسي وأوستن حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الإستراتيجية مع مصر خاصة في شق التعاون الدفاعي.



وتباحث المسؤولان، بحسب البيان، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد.



وفي هذا الصدد أكد السيسي، على ما أورد البيان، على أن حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة.