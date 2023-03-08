عبداللهيان جدد دعم طهران وتعاطفها مع الشعب والحكومة التركية بعد الزلزال

عبداللهيان جدد دعم طهران وتعاطفها مع الشعب والحكومة التركية بعد الزلزال

من تركيا، جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان دعم طهران وتعاطفها مع الشعب والحكومة التركية بعد الزلزال.



أما نظيره التركي مولود جاويش أوغلو فأكد أن لقاءات عبد اللهيان بحثت المسائل الأمنية ومنها مكافحة الإرهاب.





