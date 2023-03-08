واشنطن تحض تبليسي على إحترام حرية الإحتجاج السلمي وتؤكد وقوفها مع شعب جورجيا

واشنطن تحض تبليسي على إحترام حرية الإحتجاج السلمي وتؤكد وقوفها مع شعب جورجيا

حضت الولايات المتحدة الأربعاء سلطات تبليسي على السماح بتنظيم تظاهرات سلمية، مبدية تضامنها مع محتجين على مشروع قانون مستوحى من تشريع روسي لضبط التمويل الخارجي لمنظمات معارضة.



وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "نحض حكومة جورجيا على إحترام حرية التجمع والإحتجاج السلمي"، داعيًا كل الأطراف إلى ضبط النفس.



وأكد برايس وقوف الولايات المتحدة مع شعب جورجيا وتطلعاته، معربًا عن قلق بلاده إزاء القانون.