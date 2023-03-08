واشنطن: كوريا الشمالية ستجري "على الأرجح" تجربة نووية جديدة

واشنطن: كوريا الشمالية ستجري "على الأرجح" تجربة نووية جديدة

سيجري الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "على الأرجح" تجربة نووية جديدة في إطار سعيه لبناء ترسانة نووية يعتبرها "الضامن الأكبر" لنظام حكمه، وفق ما جاء الأربعاء في تقرير إستخباراتي أميركي.



وأشار التقرير السنوي لتقييم المخاطر للعام 2023 إلى إحتمال مضي كيم قدمًا في إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك في إطار جهود "تحسين الإختبارات الصاروخية لبيونغ يانغ".



وجاء في التقرير الذي أصدره مكتب مديرة الإستخبارات الوطنية الأميركية أن "كوريا الشمالية تستعد على الأرجح لإختبار جهاز نووي لتعزيز أهدافها المعلنة للتحديث العسكري".



ولفت التقرير إلى أن "كيم يعتبر على نحو شبه مؤكد أن الأسلحة النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات هي الضامن الأكبر لنظام حكمه الإستبدادي، ولا نية لديه للتخلي عن تلك البرامج، إذ يعتقد أنه على مر الوقت سيحظى بقبول دولي كقوة نووية".



وبحسب التقرير، تعتمد كوريا الشمالية في تمويل برنامجها النووي جزئيًا على عائدات أنشطة إجرامية، بما في ذلك سرقة العملات المشفرة.